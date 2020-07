Die Zahl der Straftaten in Deutschland sei 2019 im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesteigen. Verfassungschutzpräsident Thomas Haldenwang und Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigten sich bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts am Donnerstag in Berlin alarmiert.

Für physische und psychische, für tatsächlich ausgeübte und für angedrohte Gewalt, für Rechtsextremismus, für die sogenannte Neue Rechte, für Linksextremisten und Islamisten sei außerdem eine gestiegene Gewaltbereitschaft zu verzeichnen. "Wir müssen auch die geistigen Brandstifter benennen", so der Verfassungschutzpräsident.

"Leibhaftig gewordener Hass, der im Internet kursiert"

Das Personenpotential des rechtsextremistischen Spektrums sei im Jahr 2019 um 33 Prozent gestiegen und zwar auf 32.080 Personen. Täter seien in vielen Fällen der "leibhaftig gewordene Hass, der im Internet kursiert", so Haldenwang.

Die Zahl der antisemitisch motivierten Straf- und Gewalttaten sei in 2019 um 17 Prozent gestiegen. Der Verfassungsschutzpräsident verwies auf den Anschlag in Halle an der Saale am 9. Oktober 2019.

Schaden im dreistelligen Millionenbereich

Um 40 Prozent sei die Zahl der linksextremistisch motivierten Straf- und Gewalttaten gestiegen. Dies sei der Fall, obwohl es im Jahr 2019 kein Großereignis gegeben habe, das die linke Szene hätte provozieren können, so Haldenwang. Der im vergangenen Jahr verursachte Schaden beziffere sich im dreistelligen Millionenbereich. Linksextreme Straftaten zeigten eine "neue Qualität". Hotspot der Gewalt sei Leipzig gewesen.

Die Bedrohungslage durch islamistische Kräfte sei weiter "auf hohem Niveau angespannt".

Am Schluss seines Vortrags richtete der Verfassungsschutzpräsident eine Warnung an alle potentiellen Strafttäter, im realen Leben und online: Der Staat werde entschieden gegen jede Form der Gewalt vorgehen. Auch im Internet.