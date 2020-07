Anschlag auf die Queen? Lebenslange Haft für Terroristen

In London hat ein Gericht einen ehemaligen Uber-Fahrer zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 29-jährige Mohiussunnath Chowdhury war im Sommer 2017 mit einem Schwert bewaffnet vor dem Buckingham-Palace, dem Amtssitz der Queen, vorgefahren. Polizisten konnten ihn überwältigen. Verurteilt wurde er wegen seiner Terrorpläne und wegen der Verbreitung eines terroristischen Propagandavideos. Der Versuch, in die Nähe der Königin von England vorzustoßen, erinnert an andere Fälle ähnlicher Machart.

Schon Zar Alexander II. von Russland und Ludwig XV. von Frankreich mussten sich vorm Königsmord schützen. Ein sogenannter Anarchist erstach Kaiserin Elisabeth von Österreich am Genfer See mit einer Feile. Rund zwanzig Jahre später fiel der Thronfolger des Landes, Erzherzog Franz-Ferdinand in Sarajevo einem Attentat zum Opfer, bei dem auch seine Frau, die Herzogin von Hohenberg getötet wurde. Es folgte eine militärische Kettenreaktion, die schließlich zum Ersten Weltkiegt führte. Doch auch die jüngste Geschichte kennt ähnliche Anschläge. Zumal im Vereinigten Königreich.

Die Queen: Eindringling im Schlafzimmer

Im Jahr 1982 schaffte es ein damals 23-jähriger Brite in die Privatgemächer der Königin - sogar bis an ihre Bettkante. Michael Fagan gelang es nicht nur, die Zäune zu überwinden. Er fand außerdem einen Weg, an der Fassade des Palastes empor zu klettern und ins das Gebäude zu gelangen. Er überraschte die Königin in ihrem Schlafzimmer. Das Alarmsystem des Palastes funktioniert nicht. Rund zehn Minuten lang konnte Fagan mit der Königin sprechen. Zuvor hatte er eine Flasche Wein leergetrunken und einen Aschenbecher zerbrochen. Er blutete. Erst als eine Hausangestellte zufällig hinzukam, wurde die Polizei verständigt. Fagan wurde lediglich wegen des Diebstahls der Weinflasche angeklagt. Angeblich war ihm der Hausfriedensbruch nicht nachzuweisen. Fagan verbrachte eine Zeit in einer psychatrischen Einrichtung, wurde aber wieder entlassen.

Prinzessin Anne: versuchte Entführung

Auch die Tochter der Queen musste erfahren, wie lückenhaft das Sicherheitssystem der königlichen Familie zu diesem Zeitpunkt war. Es war der 20. März 1974 gegen 20 Uhr abends. Nach einem Wohltätigkeitsempfang sind die Prinzessin und ihr Mann Mark Philips unterwegs zum Buckingham Palace. An Bord der Limousine sind außerdem der Chauffeur, ein Bodyguard und eine Mitarbeiterin des Palastes. Kurz vor Erreichen des Buckingham Palace drängt ein anderer Wagen die Gruppe von der Straße. Es fallen Schüsse, Chauffeur und Leibwächter werden verletzt, später noch ein Polizist und ein herbeigeilter Journalist. Prinzessin Anne soll entführt werden, so hat es der damals 26-jährige Ian Ball geplant. Er hat es auf mehrere Millionen Pfund Lösegeld abgesehen. Ihre Rettung verdankt Anne wohl dem Boxer Ronnie Russell. Er soll den Attentäter in Schach gehalten haben. Der Entführer bekennt sich später schuldig, des versuchten Mord und der Entführung. Auch er wird zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, allerdings in einer psychatrischen Einrichtung.

Lord Mountbatten: Tod auf dem Meer

Ein anderer Verwandter der Queen hatte weniger Glück. Lord Louis Mountbatton, aus dem ursprünglich deutschen Haus Battenberg, war ein Onkel von Prinz Philip, außerdem britischer Admiral der Flotte, Earl of Burma und letzter Vizekönig von Indien. Im Alter zog er sich gern auf sein Schloss Mullaghmore in Irland zurück. Das wurde ihm zum Verhängnis. Am 27. August 1979 fuhr er in seinem Boot Shadow V hinaus aufs Meer. Noch in der Bucht von Sligo explodierte eine an Bord versteckte Bombe. Mountbatton selbst, sein Enkel und zwei weitere Insassen wurden getötet, seine Tochter Patricia und andere teilweise schwer verletzt. Die Verantwortung für den Anschlag übernahm die IRA. Auch hier wurde ein Mann zu lebenslanger Haft verurteilt, später aber begnadigt.