Trump nicht erfreut: Black Lives Matter vor seiner Haustür

New Yorks Bürgermeister Bill de Blasio griff selbst zum Farbroller, um mitten in der Stadt, unmittelbar vor dem Trump Tower, in riesigen gelben Buchstaben Black Lives Matter auf die Straße zu pinseln. Eigentümer des Hochhauses ist der Konzern des US-Präsidenten - und der war darüber offenbar nicht erfreut.

Donald Trump sagte dem Nachrichtensender Fox News telefonisch, er habe sich schon oft mit New Yorks Bürgermeister unterhalten und de Blasio hätte in den Gesprächen kaum freundlicher sein können. „Und dann schleudert er einen riesigen Black-Lives-Matter-Schriftzug mitten auf die Fifth Avenue und alle Geschäftsleute sind sauer“, so Trump. In dem Gebäude befindet sich auch eine Privatwohnung des US-Präsidenten.

Auch in einem anderen New Yorker Stadtteil wurde der Asphalt mit dem Schriftzug versehen, der von Demonstranten und Menschenrechtlern verwendet wird, um die Benachteiligung Schwarzer und Polizeigewalt in den Vereinigten Staaten anzuprangern.