Gesündere Böden für ein gesünderes Leben

Eine herrliche Frühlingswoche war das ☀️🌱 ___ So viel Sonne, so viel Wärme, so viel neues Grün rundherum... So macht Garteln richtig Freude! Nur das Wasser fehlt uns. Leider ist es viel zu trocken und wir müssen regelmäßig bewässern. ___ Unsere Bienen und all die anderen fleißigen Bestäuber lassen sich davon aber nicht abhalten... Unermüdlich fliegen sie von Blüte zu Blüte und sichern so eine gute Ernte für uns alle. Sie übernehmen eine ganz zentrale Rolle in unserer Lebensmittelversorgung. Und trotzdem werden sie viel zu oft vergessen. ___ Deshalb unterstützt Fred die Initiative "Bauer sucht Biene" und hat ein kurzes Statement dazu abgegeben, wie wichtig Artenvielfalt für die Erhaltung unseres wunderbaren Planeten ist. ___ Eine Botschaft, die gerne weitererzählt werden darf :) ___ https://www.youtube.com/watch?v=jjgZiR74in0&feature=emb_logo ___ #beneficials #marketgarden #marketgardening #marketgardener #smallfarming #smallscalefarming #microfarming #organic #organicfarming #organicfarm #biodiversity #bumblebee #regenerativeorganic #grandgarten #austria