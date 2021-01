Musikproduzent Phil Spector im Gefängnis an Coronavirus gestorben

Der Musikproduzent Phil Spector ist im Alter von 81 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das berichten britische und US-Medien unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Musikproduzenten.

Spector starb in einem Gefämgniskrankenhaus in Stockton, in das er wegen Komplikationen infolge seiner Coronavirus-Erkrankung verlegt worden war.

Spectors Tod wurde von der kalifornischen Strafvollzugsbehörde (California Department of Corrections and Rehabilitation) bestätigt: "Der Insasse Phillip Spector wurde am Samstag, den 16. Januar 2021, um 18:35 Uhr in einem externen Krankenhaus für verstorben erklärt. Seine offizielle Todesursache wird vom Gerichtsmediziner des San Joaquin County Sheriff's Office festgestellt werden."

Spector wurde 2009 wegen Totschlags zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 19 Jahren verurteilt. Er hatte die Schauspielerin Lana Clarkson durch einen Pistolenschuss in den Mund getötet. Bekannt wurde er als Produzent für Bands wie die Ronettes, die Beatles, die Ramones und George Harrison und John Lennon - und als Erfinder der "Wall of Sound".