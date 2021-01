😷 Guten Abend!

❤️ An diesem Freitag dreht sich - mal wieder - so gut wie alles um Corona. Die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland ist zurückgegangen. Doch mit der Aktion "Lichtfenster" wird an die mehr als 50.000 Corona-Toten erinnert.

☀️ Coronavirus-Experte Christian Drosten gibt keine Pandemie-Entwarnung für den Sommer.

🌍 Zur Lage in Europa: Belgien verbietet Reisen und Ausflüge ins Ausland bis Anfang März. Dabei sagt der Regierungschef: "Wir bauen keine Mauer um Belgien." Abe res geht offenbar darum, Ferienreisen im Februar zu unterbinden.

🇸🇪 In Schweden ist der Lockdown noch immer etwas weniger streng als anderswo, der neue Weg sieht so aus.

🎉 Und so feiern die Chinesinnen und Chinesen in Wuhan...

🇵🇹 In Portugal wird am Sonntag ein neuer Präsident gewählt - und ein Rechtspopulist glaubt sich auf dem Vormarsch.

🖤 James-Bond-LiebhaberInnen trauern um den Stuntman Remy Julienne.

🌻🌱🌷 Trotz der vielen traurigen Nachrichten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende!