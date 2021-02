Der Turm der Koutoubia-Moschee, ein Gemälde, entstanden 1943 in Marrakesch. Als Künstler war der Maler weniger bekannt denn als Journalist, Autor und Kriegspremier der Briten im 2. Weltkrieg: Winston Churchill.

Besitzerin ist die amerikanische Schauspielerin Angelina Jolie, die es 2011 von ihrem Ex Brad Pitt geschenkt bekam. Das Bild hat Geschichte: Unterwegs mit dem US Präsidenten Franklin D. Roosevelt zur Konferenz in Casablanca 1943, machten die beiden einen Ausflug nach Marrakesch, wo das Bild entstand. Churchill machte es Roosevelt zum Geschenk.

Churchill wurde von einer Reihe von Künstlern beeinflusst, nicht zu offensichtlich, aber in seiner Farbgebung sicherlich von den Postimpressionisten beeinflusst. Und er neigte dazu, draussen an er Luft zu malen, auch das sicher unter Enfluss der Impressionisten. Nicholas Orchard Leiter moderne britische Kunst, Christie's

Churchill war ein Autodidakt, der in seinem Leben rund 500 Bilder malte. Das Gemälde hat einen Schätzwert von 1,7 bis 2,8 Mio. Euro - und wird am 1. März im Modern British Art Evening Sale bei Christie's in London zum Verkauf angeboten.