Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat ein erstes Video von der Landung des Rovers "Perseverance" auf dem Mars veröffentlicht.

Die Aufnahmen zeigen die Marsoberfläche, der sich das Fahrzeug langsam nähert sowie Staub, der von der Oberfläche aufgewirbelt wird. Der Roboter ist mit insgesamt 25 Kameras und zwei Mikrofonen ausgestattet.

Am vergangenen Donnerstag landete der Perseverance-Rover in einem ausgetrockneten See in einem Krater.