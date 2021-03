Deutschland und Polen nehmen schwerkranke Corona-Patienten aus der Slowakei auf

Deutschland und Polen nehmen kurzfristig schwerkranke Covid-19-Patienten aus der besonders von der Pandemie betroffenen Slowakei auf. Zwei Frauen im Alter von über 50 Jahren wurden in das Krankenhaus in Gorlice in Südostpolen überführt. Insgesamt sollen 10 Patienten aus der Slowakei in Polen aufgenommen werden.

Auch das westdeutsche Bundesland Nordrhein-Westfalen hat sich bereit erklärt, COVID-19-Patienten aus der Slowakei aufzunehmen, um das slowakische Gesundheitssystem zu entlasten.

Die slowakischen Behörden haben darum gebeten, bei der Behandlung der Patienten zu helfen, die eine künstliche Beatmung benötigen. Insgesamt hat Nordrhein-Westfalen zehn Plätze zur Behandlung von Covid-19-Patienten angeboten.

Die Slowakei ist besonders von der Corona-Pandemie betroffen. Bezogen auf die Bevölkerungszahl hat das Land mit mehr als 7.900 Toten mittlerweile die höchste Rate an Corona-Todesfällen weltweit, und die Zahl der Neuinfektionen stieg zuletzt weiter an.