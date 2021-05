Die Inzidenz ist in Großbritannien im Moment sehr niedrig, es ist also sehr unwahrscheinlich, dass man sich im Freien infiziert. Das Thema Maske ist aber wichtig: Wir sollten weiterhin Masken tragen. Und da wir nicht wirklich wissen, wo man sich infiziert, wie man sich in bestimmten Bevölkerungsgruppen infiziert, gibt es keinen allgemeinen Rat, den ich geben könnte, außer den, die Maske aufzubehalten, vorsichtig zu sein und alle Hygienemaßnahmen zu befolgen.