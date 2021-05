Besucheransturm auf der Großen Mauer: Inlandstourismus boomt

Einmal die Große Mauer besteigen, das ist in China derzeit besonders beliebt. In den vergangenen Tagen wurden Zehntausende Eintrittskarten verkauft. Am 1. Mai hatten sogar mehr Menschen gebucht, als derzeit wegen der Corona-Bestimmungen überhaupt zulässig ist. Während die dritte Welle in vielen Ländern anhält, entdecken die ChinesInnen die Heimat:

"Ich traue mich nicht ins Ausland", so ein Tourist auf der Mauer. "Die Pandemie ist immer noch da."

In China kann man relativ bedenkenlos reisen, da es kaum Fälle gibt.

In den gerade zurückliegenden Ferien waren rund 230 Millionen ChinesInnen im Land unterwegs. Das sind fast acht Prozent mehr als vor Pandemiezeiten üblich.