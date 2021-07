Umstrittenes LGBTQI+ Gesetz: Ungarns Orbán kündigt Referendum an

Im Streit um Ungarn umstrittenes Gesetz zu Homo- und Transsexualität in Medien für Kinder hat Ministerpräsident Viktor Orbán ein Referendum angekündigt. Das Gesetz war von der EU als diskriminierend gegenüber nicht heterosexuellen Menschen bewertet worden. Sie geht deswegen gegen Ungarn vor.

Das Gesetz sieht unter anderem vor, "die Darstellung oder Förderung" von Homosexualität und Geschlechtsumwandlung bei unter 18-Jährigen zu verbieten. Auch Sexualaufklärung in Schulen, Medien und Werbeinhalten, die sich an Minderjährige richtet, sind demnach verboten. Ungarns Regierung sieht darin eine Bestärkung der Elternrechte, die so allein darüber entscheiden können, wie sie die sexuelle Erziehung ihrer Kinder umsetzen wollen.

Orbán kritisierte die EU: sie würde von Ungarn verlangen, das LGBTQI+-Verbände Sexualaufklärung in Kindergärten und Schulen durchführten.

In dem Referendum sollen die Bürger:innen fünf Fragen beantworten, die auf die Inhalte des Gesetzes abzielen. Er appellierte an die Ungarn, mit "nein" zu antworten und verwies auf ein Referendum von 2016, als es um die Aufnahme von Flüchtlingen ging. Das damals angestrebte Referendum war wegen zu geringer Beteiligung ungültig erklärt worden.

Das bislang wegen der Pandemie geltende Referendumsverbot wurde kurz vor Orbáns Ankündigung aufgehoben.