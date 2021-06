Ungarns Parlament verabschiedet umstrittenes LGBT-Gesetz

Das ungarische Parlament hat am Dienstag ein Gesetz beschlossen, das es künftig verbietet, Minderjährigen Informationen über Homosexualität, Transsexualität und Geschlechtsanpassungen zur Verfügung zu stellen.

Das neue Gesetz, das Abgeordnete von Orbáns Fidesz-Partei eingebracht hatten, trägt den Namen "Gesetzesnovelle für ein strengeres Vorgehen gegen pädophile Straftäter und für den Kindesschutz". Tatsächlich sorgt es aber dafür, dass sich Kinder und Jugendliche nicht mehr neutral über Homo- und Transidentität informieren können.

Bücher und Filme, die sich an Kinder und Jugendliche wenden und in denen Sexualität dargestellt wird, die von der heterosexuellen abweicht, wird per Gesetz verboten. Auch Aufklärungsprogramme an den Schulen, die für einen respektvollen Umgang mit LGBT-Menschen sensibilisieren, sollen verboten werden. Darüber hinaus sollen Homosexuelle oder Transsexuelle in der Werbung und anderen Darstellungen nicht mehr als Teil einer Normalität gezeigt werden.

Für die Vorlage stimmten die Abgeordneten des rechten Lagers. Die linke und liberale Opposition boykottierte die Abstimmung.

Ungarische Menschenrechtler kritisierten den Entwurf als "Zensur nach russischem Vorbild". Er gefährde die seelische Gesundheit von LGBT-Jugendlichen.

Mehrere tausend Menschen demonstrierten am Montagabend vor dem Parlament gegen das Gesetz, das letztlich Homo- und Transsexualität mit "Pädophilie" gleichsetzt.