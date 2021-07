Kunst im Reisfeld

In der japanischen Stadt Gyoda (Präfektur Saitama) ist auf Reisfeldern Kunstvolles entstanden. An der Erstellung des Kunstwerks, das Figuren zeigt, die an die Ukiyoe- und Kabuki-Kultur angelehnt sind, waren zahlreiche Menschen aus der Umgebung beteiligt. In Gänze ist das Werk nur aus der Vogelperspektive zu sehen.