Klimaforscher erwarten mehr Extreme

Als Experte bin ich beeindruckt von der Intensität der jüngsten Extremereignisse und von den Rekorden, die Woche für Woche gebrochen werden. Wir Klimatologen sind beeindruckt von der Geschwindigkeit, mit der sich der Klimawandel entwickelt.



Was wir jetzt sehen, ist eine Vorwegnahme dessen, wie die Klimakrise am Ende des Jahrhunderts aussehen könnte. Dem Welt­kli­ma­be­richt zufolge haben wir noch 9 Jahre, um die Auswirkungen der Klimakrise zu begrenzen.



Zu den Risiken gehört, dass die Zahl dieser Hitzewellen zunimmt. Sie könnten intensiver werden: Sie könnten länger als eine Woche oder 10 Tage dauern...sie könnten im Mittelmeerraum sogar bis zu einem Monat oder länger dauern, und auch die Temperaturen könnten noch mehr steigen. Und all das wirkt sich natürlich auch auf den Meeresspiegel aus.