Schweiz: Die vierte Covid-Welle droht

Das Coronavirus ist in der Schweiz wieder deutlich auf dem Vormarsch, es droht die vierte Welle. Der Tagesdurchschnitt an Neuansteckungen ist mittlerweile 80 Prozent höher als noch in der Vorwoche.

Schon seit Anfang August sei ein deutlicher Zuwachs der täglichen Neuansteckungen festzustellen, zuletzt waren es fast 3300 innerhalb von 24 Stunden und damit so viele binnen eines Tages wie seit der zweiten Welle im vergangenen Jahr nicht, teilte das Bundesamt für Gesundheit mit.

Die Wissenschaft fürchtet, dass die 4. Welle schlimmer werden könnte als die 2. Welle AFP

Knapp 56 Prozent der Bevölkerung in der Schweiz hat mindestens eine Impfdosis erhalten. Das sei zu wenig, um eine vierte Covid-Welle wirkungsvoll abzuwehren, meint die Wissenschaft.

Da die Nachfrage abgenommen hat, wurden bereits einige Impfzentren wieder geschlossen. Das BAG will deshalb jetzt unter anderem mit Werbefilmen versuchen, die bisher Zögernden zu überzeugen. Als Motto wurde dafür „Nicht verpassen: impfen lassen" ausgegeben. In der Schweiz können sich Personen ab zwölf Jahren impfen lassen. Das Bundesamt für Gesundheit betonte: „Die Covid-19-Impfung ist nach wie vor die wichtigste Massnahme, um die Konsequenzen der Pandemie zu reduzieren. Jede Impfung zählt."