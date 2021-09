Aus Psychiatrie entflohen: Polizei Heilbronn sucht noch immer 3 Männer

In der Nacht auf Donnerstag, den 23. September 2021, waren vier verurteilte Straftäter aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg bei Heilbronn ausgebrochen. Einen von ihnen hat die Polizei am Donnerstagabend gefasst. Mit einem Hubschrauber und Spürhunden setzen Sicherheitskräfte die Suche nach den Geflohenen fort.

Die Polizei Baden-Württemberg hat eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Die drei weiterhin gesuchten Männer sind 24, 28 und 36 Jahre alt, sie werden als "gefährlich" eingestuft.

Ob sie bewaffnet sind, war nicht klar.

Wie der SWR berichtet, ist ein Team von 40 Beamtinnen und Beamten mit dem Fall betraut.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die vier Männer die Flucht aus dem Klinikum am Weissenhof in Weinsberg im Kreis Heilbronn gemeinsam geplant hatten. Laut Medienberichten hatten sich sich aus dem Klinikum abgeseilt.