Am Flughafen Hamburg war ein Passagier offenbar auf dem Flug aus Istanbul verstorben. An diesem Dienstag haben die Behörden bestätigt, dass die Leiche des 51-Jährigen positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Wie BILD berichtet, war der Mann aber komplett geimpft. Alle, die aus dem Hochrisikogebiet Türkei nach Deutschland einreisen, müssen vor dem Flug getestet, genesen oder geimpft sein.

Der Passagier war an Bord eines Flugs von Pegasus Airlines. Die Fluggesellschaft hat inzwischen der Familie ihr Beileid ausgesprochen und erklärt, dass am 25. Oktober 2021 ein Fluggast an Bord des Fluges PC1043 vom Flughafen Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) auf dem Weg zum Flughafen Hamburg (HAM) gestorben ist.

Der Mann kommt offenbar aus Schleswig-Holstein und war auf dem Heimflug. Er hatte einen Fensterplatz und die anderen Fluggäste meinten, er sei eingeschlafen.

Erst als alle den Airbus A320 verlassen hatten, fiel auf, dass der Mann nicht aufstand.