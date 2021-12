Missbrauch durch Priester: Untersuchung in Portugal

Die portugiesische Bischofskonferenz setzt eine Kommission ein, die Missbrauchsfälle an Minderjährigen in der katholischen Kirche untersuchen soll. Die so genannte "Unabhängige Kommission" wird von einem renommierten Kinderpsychiater geleitet, der ein Team aus Fachleuten aus verschiedensten Disziplinen von der Justiz bis zu Sozialwissenschaften zusammenstellt.

Das Zögern der Opfer, sich zu melden, erfordert natürlich eine lange Wartezeit, damit sie Vertrauen fassen und das Gefühl haben, sie können ihre Geschichte über traumatische Erfahrungen ihres früheren Lebens erzählen. Pedro Strecht Leiter der unabhängigen Untersuchungskommission zum Missbrauch von Minderjährigen in der portugiesischen katholischen Kirche

Portugal hatte mehrere schwere Missbrauchsfälle durch Priester, eine generelle Untersuchung und landesweite Zahlen hat es bisher nicht gegeben.

Was mir Angst macht, ist nicht zu wissen, wie viele Menschen missbraucht wurden, was da ans Licht kommen wird. Aber ich hoffe, dass es ans Licht kommt, das ist unser Interesse. Jose Ornelas Leiter der portugiesischen Bischofskonferenz

Die Kommission soll ab Januar 2022 die Arbeit aufnehmen und versuchen, Zeugenaussagen zu sammeln. Ein erster Appell wurde an alle möglichen Opfer mit der Bitte gerichtet, sich zu melden. Ein Zwischenbericht soll bis Ende 2022 vorliegen.