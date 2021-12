Schlimmer Unfall in der Ostsee: Rettungseinsatz nach Zusammenstoß von 2 Frachtschiffen

In der Ostsee sind zwischen Ystad in Schweden und Bornholm in Dänemark in der Nacht auf Montag zwei Frachtschiffen zusammengestoßen. Das berichten schwedische Medien.

Es seien Schreie aus dem Wasser zu hören. Mindestens zwei Menschen sind in die See gestürzt.

Es handelt sich um das britische Frachtschiff Scot Carrier und das dänische Karin Hoej, die gegen 3 Uhr 30 am frühen Montagmorgen kollidiert sind. Das dänische Schiff soll nach Medienangaben gekentert sein.