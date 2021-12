Stichwahl in Chile: Boric liegt in Umfragen knapp vor Kast

Am Sonntag findet in Chile eine spannende und richtungsweisende Präsidentenwahl statt. In einer Stichwahl treffen der linke, ehemalige Studentenführer Gabriel Boric - gerade 35 Jahre alt - und der rechts-konservative, deutsch-stämmige José Antonio Kast (55) aufeinander.

Wenige Tage vor der Wahl berichtete die Nachrichtenagentur AP über eine mögliche Nazi-Vergangenheit von Kasts Vater, - was der Präsidentschaftskandidat jedoch deutlich zurückwies. Der strenggläubige Katholik und Vater von neun Kinder macht aber aus seiner Sympathie für Diktator Augosto Pinochet keinen Hehl. "Wenn Pinochet noch lebte, würde er mich wählen", sagte Kast. Sein älterer Bruder Miguel Kast war Präsident der Zentralbank unter Pinochet.

Eine Welle der Gewalt im Süden des Landes, wo radikale Gruppen Brandanschläge verüben, war Wasser auf die Mühlen des Hardliners Kast. Kast sagte: "Wir wollen, dass wieder Frieden und Ordnung herrschen. Und wir wollen den Menschen ihre Würde zurückgeben, denn das fehlt uns hier, eine echte Würde, die man sich nicht mit Gewalt verschaffen kann."

Quienes creemos y defendemos la democracia, respetamos la ley y la dignidad del ser humano. Hugo y Fernando se atrevieron y quieren lo mejor para Chile: La libertad, la paz y el progreso. #TodoChileConKast#LaFiestaDeChilepic.twitter.com/iRCPdgQ55p — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 17, 2021

Lange galt Chile als leuchtendes Beispiel in der von Armut, Gewalt und politischer Unruhe geprägten Region.

Aber auch Chile leidet unter großer sozialer Ungleichheit und Linkskandidat Boric will damit Schluss machen. Boric erklärte: "Wir leben in Frieden, unser Weg ist ein friedlicher Weg, aber hierzu brauchen wir soziale Gerechtigkeit und nicht Gewalt. Die Dinge so zu lassen wie sie sind, das ist ein Rezept für Instabilität, das ist das Rezept von José Antonio Kast."

Apuntan a la gradualidad: Más de 80 representantes de Mipymes se desmarcaron de dichos de Swett y respaldaron a Borichttps://t.co/6WNt9aRiys — CNN Chile (@CNNChile) December 16, 2021

Boric steht für gesellschaftlichen Wandel und eine Stärkung des Sozialstaats. Er will

ein öffentliches Bildungswesen und eine bessere Gesundheitsversorgung. In jüngsten Umfragen zur Wahl am Sonntag hatte Boric sich einen hauchdünnen Vorsprung vor Kast verschafft.