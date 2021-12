Erdogan empfängt afrikanische Spitzenpolitiker: "Gemeinsam in die Zukunft"

İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısı için #KKTC, #Gabon, #Gambiya, #SierraLeone ve #Somali Dışişleri Bakanlarıyla birlikte #Pakistan’a seyahat ediyoruz.



On our way to Pakistan w/ FMs of #TRNC, #Gabon, The Gambia, Sierra Leone & #Somalia to attend the @OIC_OCI Meeting.🇹🇷🇬🇦🇬🇲🇸🇱🇸🇴 pic.twitter.com/JEgrCT1Jd1