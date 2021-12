Hoffen auf Besucher im Weihnachtsmanndorf

Weihnachten im Weihnachtsmanndorf in der finnischen Stadt Rovaniemi am Polarkreis. Hier ist das symbolische, eigene Postamt des Weihnachtsmanns. Im Weihnachtsmanndorf sind in diesem Jahr keine Umarmungen erlaubt. Die Besucher sind durch eine Plexiglasscheibe abgetrennt.

Für die Stadt ist der Tourismus die wichtigste EInnahmequelle: normalerweise bringen Reisende rund 260 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. 2020 brachen die Einnahmen aber um mehr 60 Prozent ein.

Für dieses Jahr gelten strenge Corona-Regeln im Weihnachtsmanndorf, deshalb ist die Zahl der Besucher noch sehr ungewiss.