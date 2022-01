Der Euro ist jetzt 20 Jahre alt - Was kommt ab 2024 in die Kasse?

In der Silvesternacht vor 20 Jahren sind die ersten Euro-Münzen und -Scheine in Umlauf gekommen. Damals wurde die Währung in einem Dutzend Ländern eingeführt, heute sind es 19 Länder.

Allerdings verliert das Bargeld zunehmend an Bedeutung, vor allem in skandinavischen Ländern wird bargeldloser Zahlungsverkehr bevorzugt. Außerdem versuchen mehrere Länder den Bargeldverkehr zu begrenzen, um Kriminalität einzudämmen.

Zum 20. Geburtstag gratulierte auch die EU-Kommission.

Auch die Europäische Zentralbank als federführendes Geldinstitut hat das Jubiläum natürlich nicht kaltgelassen. Bis zum 9. Januar wird die Fassade des Frankfurter Gebäudes abendlich mit einem Geburtstagsmotiv erleuchtet.

Die EZB veranstaltet aus diesem Anlass eine Umfrage, in der über Form, Farbe und Motive Meinungen abgegeben werden können. Eine neue Edition von Euro-Scheinen ist dann für 2024 geplant.