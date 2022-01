Flut in Brasilien dauert an: Dutzende Tote und Zehntausende Obdachlose

In Brasilien bringen Überschwemmungen im östlichen Bundesstaat Minas Gerais weiterhin viele Menschen dazu, ihre Häuser zu verlassen. In den vergangenen Wochen starben Dutzende Menschen infolge der heftigen Regenfälle, Zehntausende sind obdachlos. Die Unwetter könnten auch für den Zusammensturz einer Felswand am Furnas-Stausee am Wochenende verantwortlich sein, bei dem es zehn Tote gab.