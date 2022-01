RKI-Fallzahlen auf Rekordhoch mit mehr als 200.000 Neuinfektionen: Das sind die Hotspots

Exakt zwei Jahre nach dem ersten bestätigten Corona-Fall in Deutschland befindet sich die Zahl der Neuinfektionen auf einem Rekordniveau. Dem Robert Koch-Institut wurden binnen eines Tages 203 136 Neuinfektionen übermittelt, so viele wie nie zuvor. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Ansteckungen je 100 000 Einwohner und Woche, kletterte auf den Rekordwert von 1017,4.

Am 27. Januar 2020 war bei einem Mann aus Bayern erstmals das Coronavirus hierzulande bestätigt wurden. Betroffen war ein Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto in Stockdorf bei München. Seitdem wurden mehr als neun Millionen Infektionen registriert, mehr als 117 000 starben an oder unter Beteiligung einer Infektion.

Die Corona-Hotspots

Bei der Inzidenz liegt laut den Fallzahlen vom RKI Berlin vorne mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 1.795,5. Bremen kommt auf 1.581,5 und Hamburg auf 1.250,3 (Stand Mittwoch 26.01.2022). Bayern liegt derzeit bei einer Inzidenz von 1.068,0, doch es ist die Region, in der ein besonders starker Anstieg zu verzeichnen ist, 31.798 mehr Fälle an diesem Mittwoch 26.01. Nur in Nordrhein-Westfalen ist die Differenz zum Vortag höher mit 37.470.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst sieht die Corona-Pandemie vor einem Wendepunkt. Wüst sagte, derzeit sei angesichts steigender Infektionszahlen weiter die Zeit für „Achtsamkeit und entschlossenes Handeln“. In den kommenden Wochen müsse aber in beide Richtungen gedacht werden - sowohl in die Richtung von Schutzmaßnahmen, als auch in die Richtung von Öffnungsperspektiven.

Es drohen Personalengpässe

Ärztevertreter befürchten Lücken in der medizinischen Versorgung, weil sich zunehmend auch medizinisches Personal mit dem Coronavirus infiziert.

Je stärker die Inzidenzen steigen, desto mehr Praxen werden auch vorübergehend krankheitsbedingt schließen müssen. Ulrich Weigeldt Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes

Schon jetzt arbeiteten die Praxen "am Limit". Bei weiter steigenden Infektionszahlen werde sich die Lage zuspitzen. Die Quarantäne könnte sowohl in Krankenhäusern als auch in Arztpraxen zum Problem werden. Wenn viele Mitarbeiter zu Hause bleiben müssen und sowmit ausfallen ist die Arbeit kaum mehr zu bewältigen. Noch dazu, da durch die Omikron-Welle mit mehr Patienten als sonst zu rechnen ist.

Kontaktnachverfolgung unmöglich

Der Virologe Klaus Stöhr hält angesichts der neuen Rekordzahlen die Kontaktnachverfolgung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie für nicht mehr sinnvoll. "Wir brauchen einen Exitplan", sagte er in einem Podcast des "Kölner Stadt-Anzeiger" und Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Ich kann Ihnen nicht sagen, warum man in Deutschland noch Kontaktnachverfolgung machen sollte. Von der Inzidenz her ist es von den Gesundheitsämtern nicht mehr zu stemmen. Klaus Stöhr Virologe

Experten gehen von einer hohen und weiter steigenden Zahl von Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind, unter anderem, weil Testkapazitäten und Gesundheitsämter vielerorts am Limit sind. Aufgrund der steigenden Fallzahlen rechnet Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erst nach Überschreiten der Omikron-Welle mit Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

Auf Twitter erklärte der Gesundheitsminister zuletzt erneut, was für die Impfpflicht spreche.

Neue Daten belegen demnach, dass der beste Schutz gegen das Risiko an Corona zu sterben, die Impfungen sind. Wer auf der sicheren Seite sein möchte, sollte zwei Mal geimpft und geboostert sein.