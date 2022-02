Polizisten-Mord von Kusel: Dreyer macht klare Ansage an Polizei-Hasser

In Deutschland haben Politiker am Freitag der Anfang der Woche getöteten beiden jungen Polizisten gedacht. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer verurteilte hämische Kommentare im Internet scharf.

"Wir erleben im Netz gerade widerwärtige Dinge, dass diese Tat von manchen bejubelt wird", sagte die SPD-Politikerin am Freitag in Kusel (Rheinland-Pfalz). Dort nahm sie gemeinsam mit Innenminister Roger Lewentz an einer nicht-öffentlichen Trauerfeier teil.

Die zwei Polizisten - ein 29 Jahre alter Oberkommissar und seine 24 Jahre alte Kollegin, eine Polizeianwärterin - waren am frühen Montagmorgen nur wenige Kilometer von Kusel entfernt bei einer Verkehrskontrolle erschossen worden. Unter dringendem Tatverdacht stehen zwei 32 und 38 Jahre alte Männer, die noch am selben Tag festgenommen wurden und nun in Untersuchungshaft sitzen.

Die nicht-öffentliche Trauerfeier hatte am Freitag um 10.00 Uhr in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel begonnen. Erwartet wurden etwa 200 Gäste, darunter Angehörige und Kolleginnen und Kollegen der Opfer. Deutschlandweit wurde am Freitag um 10.00 Uhr auch mit einer Schweigeminute der beiden jungen Polizisten gedacht. In zahlreichen Kirchengemeinden sollten die Glocken läuten.