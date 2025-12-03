Newsletter Newsletters Events Veranstaltungen Podcasts Videos Africanews
Neueste Meldungen
Polizei nimmt zwei mutmaßliche IS-Mitglieder fest

Symbolbild: Ein Polizeibeamter während einer Übung bei Berlin, 28. Januar 2016
Symbolbild: Ein Polizeibeamter während einer Übung bei Berlin, 28. Januar 2016 Copyright  Michael Sohn/AP
Von Euronews
Zuerst veröffentlicht am
Die Bundesanwaltschaft meldet die Festnahme von zwei Irakern in Trier und Delbrück. Die Männer sollen 2016 und 2017 Mitglied der Terrororganisation "Islamischer Staat" gewesen sein.

Zwei Iraker sind am Dienstag von der Polizei in Trier, Rheinland-Pfalz, und Delbrück, Nordrhein-Westfalen, festgenommen worden. Das teilte der Generalbundesanwalt am Mittwoch mit.

"Die festgenommenen Beschuldigten sind der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland (§ 129a Abs. 1 Nr. 1 StGB, § 129b Abs. 1 Sätze 1 und 2 StGB) dringend verdächtig", heißt es der Mitteilung der Generalbundesanwaltschaft zufolge.

Bei den Männern handelt es sich um Muthana S. und Kais S. J., die in den Jahren 2016 und 2017 jeweils mehrere Monate Mitglied der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) gewesen sein sollen.

Laut Generalbundesanwalt war Kais S. J. unter anderem für ein IS-Scharia-Komitee tätig, Muthana S. soll als Kämpfer eingesetzt worden sein.

Beide Verdächtigen befinden sich nun in Untersuchungshaft und wurden noch am Dienstag einem Richter am Bundesgerichtshof vorgeführt. Parallel zu den Festnahmen durchsuchten Ermittler die Wohnungen der beiden Männer sowie von drei weiteren Beschuldigten in Köln, Chemnitz und Wittmund.

