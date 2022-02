🙂 Guten Abend!

😮 An einem sehr großen Tisch sitzen an diesem Montag in Moskau Wladimir Putin und sein Gast Emmanuel Macron. Sehr gemütlich wirkt das nicht. Dabei ging es sehr höflich zu.

🌏 Annalena Baerbock ist in Kiew - die Außenministerin verspricht der Ukraine Hilfe, aber keine Waffen. Und Olaf Scholz berät mit Joe Biden in Washington.

💉 Markus Söder setzt die Impfpflicht für Medidzin- und Pflegeberufe vorerst aus. Es hagelt Kritik.

👧🏻🎾 Die chinesische Tennisspielerin Peng Shuai hat L'Equipe ein Interview gegeben - doch konnte sie frei sprechen?

🥇 Tag 3 in Peking mit erfüllten Gold-Träumen für Team Schweiz und Team Deutschland.

☄️ Und ein mysteriöses Phänomen am Himmel sorgt für Aufruhr.

🥝🍎🥕 Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend! @euronewsde