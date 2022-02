In der afghanischen Hauptstadt Kabul wurde gegen US Präsident Joe Biden protestiert, der 3,5 Milliarden Dollar afghanisches Staatsvermögen für Familien der Opfer des 11. September verwenden will. Sie forderten von den USA eine finanzielle Entschädigung für Zehntausende Afghanen, die während des Krieges umkamen. Weitere 3,5 Milliarden Dollar sollen für humanitäre Hilfe durch die UNO in Afghanistan verwendet werden.

Die Wirtschaft des Landes steht am Rande des Zusammenbruchs, nachdem mit dem Einmarsch der Taliban seit Mitte August 2021 keine internationalen Hilfsgelder mehr nach Afghanistan geflossen sind.

Afghanistan hat etwa 9 Milliarden Dollar an Vermögenswerten im Ausland, davon insgesamt 7 Milliarden Dollar in den Vereinigten Staaten. Der Rest befindet sich hauptsächlich in Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten und der Schweiz.