Hunderte von Menschen haben in New Taipei City am Himmelslaternenfest teilgenommen. Das Fest markiert den Beginn des Jahres des Tigers. Dutzende von Lampions wurden losgelassen und stiegen in den Nachthimmel auf. Das Fest markiert das Ende des 15-tägigen Mondneujahrsfestes, das auch als Frühlingsfest bekannt ist.