Frankreich: Nazi-Raubkunst geht an rechtmäßige Erben

Der französische Senat hat grünes Licht für ein Gesetz geben, das die Rückgabe von Kunst in öffentlichen Sammlungen ermöglicht. Das betrifft 15 Bilder, die den jüdischen Eigentümern von den Nazis geraubt worden waren und sich heute in französischen Museen befinden. Unter den 15 betroffenen Werken ist "Der Vater" von Marc Chagall.

Der Kanadier James Palmer fand das Gemälde. Nach acht Jahren der Ermittlungen konnte er beweisen, dass es tatsächlich von den Nazis gestohlen worden war. Palmer sagt: "Wir hatten Informationen, dass ein gewisser David Sander in Polen ausgeraubt worden war. Am Anfang hatten wir ein Gefühl, eine Idee, eine Theorie, und am Ende haben uns all diese Hinweise ermöglicht, das Bild zu seiner rechtmäßigen Familie zurückzuführen."

Der Chagall war von David Sander, einem polnisch-jüdischen Musiker, gekauft worden. Von den Nazis wurde Sander aus seiner Wohnung vertrieben, er kam zunächst ins Ghetto in Lodz, und wurde 1942 nach Auschwitz deportiert, (wo seine Frau und seine zweijährige Tochter ermordet wurden.) Sander überlebte und meldete 1962 den Diebstahl des Gemäldes in Deutschland.

Anwältin Melina Wolman erklärt: "Wir haben eine eidesstattliche Erklärung von David Sander, der das Gemälde darin perfekt beschreibt. Die Enteignung konnte schnell einwandfrei festgestellt und anerkannt werden, insbesondere durch die deutschen Gerichte, aber auch später im Rahmen unserer Klage durch die französische Regierung."

Die französische Regierung wird das Gemälde den fünf Großneffen und Nichten des 1966 verstorbenen David Sander zurückgeben.

Nach dem Krieg hatte das Gemälde Polen verlassen, bevor es von Marc Chagall gekauft und dem Beaubourg Museum übergeben wurde.