Neuer Evakuierungsversuch in Mariupol - Einhaltung der Waffenruhe fraglich

In der südukrainischen Hafenstadt Mariupol sollte an diesem Sonntag einen neuer Versuch starten, die Menschen über einen humanitären Korridor in Sicherheit zu bringen.

Die Stadt Mariupol teilte am Vormittag mit, dass es diesen neuen Versuch geben solle. Dafür sei eine Feuerpause von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr MEZ bis 20.00 Uhr MEZ) vorgesehen. Demnach soll auch das Rote Kreuz die Evakuierung unterstützen.

Doch prorussische Separatisten behaupteten der Agentur Tass zufolge, die Ukraine habe sich geweigert, einen Waffenstillstand in Mariupol und der Stadt Wolnowacha zu garantieren. Die Evakuierung sei deswegen wieder in Gefahr.

Rund 440 000 Menschen leben in Mariupol. Die Versorgungslage in der umkämpften Stadt ist äußerst besorgniserregend.

Am Samstag war bereits ein ähnlicher Versuch gescheitert, weil die vereinbarte Feuerpause nicht umfassend eingehalten wurde. Dafür machten sich beide Kriegsparteien gegenseitig verantwortlich

Geplant waren den Behörden zufolge an drei Punkten der Stadt Anlaufstellen. Auch mit Autos sollten die Bewohner die Stadt verlassen dürfen. Es war allerdings unklar, wie vielen Menschen das am ersten Tag gelang.