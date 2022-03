Wolodymir Selenskyj: "Sie foltern Menschen und kidnappen Kinder"

Der ukrainische Präsident Wolodymir Selenskyj hat vor dem italienischem Parlament über die Situation in der Ukraine gesprochen. Er war per Video zugeschaltet und hat an die Parlamentarier appelliert, neue Sanktionen zu verhängen.

Russen dürften nicht mehr nach Italien einreisen können, sagte Selenskyj. Ihre Bewegungsfreiheit müsse deutlich spürbar eingeschränkt werden.

"Der Krieg ist bisher nicht ins Stocken geraten", sagte Selenskyj. Deshalb müssten neue Sanktionen her. In Kiew gehe es jetzt darum, dass die Menschen überleben. Die Gegend um Kiew sei Schauplatz schlimmer Bombardierungen, die russsischen Truppen versuchen, Kiew immer weiter einzukreisen, erklärte Selenskyj.

Mario Draghi: Ukraine ist Putins Einfallstor nach Europa

Mittlerweile seien 117 Kinder gestorben, so Selenskyj. "Sie foltern Menschen und kidnappen Kinder. Sie verschleppen sie."

"Die Menschen in der Ukraine sind zu einer Armee geworden" sagte

Eine einzige Person habe diesen Krieg jahrelang vorbereitet, habe viel Geld mit Gas verdient und das ganze Geld in diesen Krieg gesteckt, mit einem Ziel. Das Ziel von Putin sei Europa.

Dem pflichtete im Anschluss an die Rede Selenskyjs auch Italiens Ministerpräsident Mario Draghi bei. Die Ukraine sei für Putin ein Einfallstor nach Europa.

Er sagte erneut, dass Italien Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehme und dem Land mit allen Möglichkeiten zur Seite stehe.

***