🇷🇺💶 Ab morgen liefert Russland Gas an "unfreundliche" Staaten nur noch gegen Rubel. Ein entsprechendes Dekret hat der russische Präsident Wladimir Putin an diesem Donnerstag unterzeichnet. Doch Deutschland und andere EU-Länder wollen weiter in Euro oder Dollar zahlen.

🆘 Die russischen Soldaten hatten noch nie von Tschernobyl gehört. Jetzt sind sie offenbar verstrahlt und in 7 Bussen nach Belarus ins Krankenhaus gebracht worden. Sie hatten im "Roten Wald" unweit des havarierten Reaktors campiert.

🇷🇺🇨🇳 Neue Weltära: Russland und China rücken näher zusammen. Das ist auf einem Treffen der Außenminister beider Länder angekündigt geworden.

🌍 Scharfschütze Ernesto (25): Von der Fremdenlegion in die Ukraine.

🇭🇺 Wahlzettel auf der Mülldeponie: Seltsamer Fund drei Tage vor der Wahl in Ungarn. Am Sonntag gibt es auf Euronews die ersten Ergebnisse des spannenden Urnengangs in einer Sondersendung zum Wahlabend - mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Budapest.

🐦🐧🐥 Forschende sind besorgt: Der Antarktis-Sturmvogel ist nicht mehr da.

