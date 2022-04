Tristesse bei Frankreichs Linken: Mélenchon knapp hinter Le Pen

Am Ende hat der Linke Jean-Luc Melenchon den zweiten Platz nur knapp verfehlt. Die vielen jungen Fans sind sich am Wahlabend auf der Place de la République in Paris enttäuscht din die Arme gefallen. Dabei ist das Ergebnis von fast 22 Prozent für Jean-Luc Mélenchon eigentlich ein Erfolg. Ihn trennen nur Stellen hinter dem Komma von Marine le Pen.

Eine junge Frau beklagt, dass es mehrere linke Kandidat:innen gab - nämlich den Grünen, die Sozialistin und Mélenchon. Sie sagt: "Wir hätten eine Union der Linken bilden sollen, mehr als 20 Prozent für ihn zeigen, dass er heute die Linke repräsentiert."

Greenpeace hatte neben dem Programm des Grünen Jadot nur das von Melenchon gutgeheißen.

Pierre erklärt enttäuscht: "Es ist traurig, denn wir hätten in der zweiten Runde sein können. Umwelt und soziale Gerechtigkeit hätten in der zweiten Runde der Präsidentschaftswahlen sein sollen."

Der 70-jährige Jean-Luc Mélenchon war zum dritten Mal bei den Präsidentschaftswahlen in Frankreich angetreten.

Olivier Peguy beschreibt den Wahlabend bei Mélenchons Partei "La France insoumise" ("Das unbeugsame Frankreich"): "Es war ein kämpferischer Jean-Luc Mélenchon, er erklärte mehrmals "Der Kampf geht weiter". Auf welchem Platz weiterkämpfen will, ließ er offen."