"Es ist schwer vorstellbar, dass dies Fiktion ist", sagt Krisztián Elek, ein ungarischer Dokumentarfotograf, der seit Beginn des russisch-ukrainischen Krieges vor Ort ist und die Schrecken des Krieges fotografiert.

In den letzten anderthalb Monaten hat sich die westliche Öffentlichkeit an die erschreckenden Bilder aus der Ukraine gewöhnt. Viele Menschen vergessen, dass sie keinen Film zu sehen bekommen, sondern die Realität. Ein Dankeschön an all diejenigen Journalist:innen, die sich jeden Morgen eine kugelsichere Weste mit "Presse"-Abzeichen anziehen, einen Helm aufsetzen und sich nicht darum sorgen, dass sie jeden Moment auf eine Mine treten könnten.

Krisztián Elek, ein Dokumentarfotograf, zog 2008 nach Großbritannien. Seitdem hat er aus zahlreichen Ländern berichtet und eineinhalb Jahre in Afrika verbracht, um über HIV/AIDS zu informieren. Seit Beginn der russischen Invasion hat er Kriegsgebiete besucht. Er hat sich in der Ostukraine aufgehalten und ist vor einigen Tagen aus Butscha in sein Hauptquartier nach Kiew zurückgekehrt. Euronews fragte ihn nach den Herausforderungen der letzten Wochen und wie er es als Fotograf schafft, inmitten eines brutalen Konflikts menschlich zu bleiben.

Euronews: Wie sind Sie in der Ukraine gelandet?

Krisztián Elek: Ich wäre sowieso hierher gekommen. Ich sollte in den Donbass reisen, um Fotos zu machen. Denn der Krieg dauert schon seit 2014 an, aber die Medien haben nicht wirklich darüber berichtet. Ich musste fünf Wochen auf meine Akkreditierung warten. Am 23. Februar habe ich sie endlich erhalten. Am Abend schlief ich auf dem Flughafen Luton bei London. Am nächsten Tag, als ich zum Check-in-Schalter ging und die Dame meinen Pass kontrollierte, erhielt ich eine SMS, dass alle Flüge in die Ukraine gestrichen wurden, weil die Russen das Land angegriffen hatten. Also musste ich alles umorganisieren und kam schließlich über Budapest nach Transkarpatien.

Sprengsatz am Straßenrand Krisztian Elek

Euronews: Wie werden internationale Journalisten heute behandelt?

Krisztián Elek: Wir haben mit anderen Dokumentarfotografen darüber gesprochen, dass dies der erste Krieg ist, in dem es solche Einschränkungen gibt. Wir können nicht sofort zu den Standorten gehen. Das liegt daran, dass die Ukrainer wollen, dass die Russen so wenig wie möglich von den Medien erfahren. So sollten beispielsweise die angegriffenen Orte nicht erkannt werden. Als ich in Odessa fotografierte, war es wichtig, dass die Straßen nicht zu erkennen waren, damit die Russen nicht wussten, was sie dort erwartete. Alle Journalisten benötigen eine Akkreditierung. Es gibt ständige Kontrollen, aber die Soldaten sind sehr höflich.

Euronews: In einem Ihrer Facebook-Posts schrieben Sie, dass die Realität viel schlimmer ist als das, was die westlichen Medien darstellen. Das Fernsehen ist voll von immer blutigeren Bildern. Wie kann es noch schlimmer werden?

Krisztián Elek: Das Ausmaß der Verwüstung, des Elends und des Schmerzes in den Dörfern ist nur schwer zu beschreiben. Auch mit Bildern oder Videos. Neulich habe ich ein Foto mit geschlossenen Augen gemacht. Ich schaute in den Sucher der Kamera und schloss die Augen, weil ich das, was ich sah, nicht ertragen konnte. Und ich kann viele Dinge tolerieren, aber das ging nicht. Die Familie eines zweijährigen Mädchens wurde niedergemetzelt. Sie fuhren in einem Evakuierungskonvoi. Sie befanden sich im letzten Wagen, als die Russen begannen, mit großkalibrigen Maschinengewehren auf sie zu schießen. Sie hatten eine weiße Fahne auf dem Auto, "Dytyna", was Kind bedeutet. Das spielte keine Rolle, die Russen schossen auf das ganze Auto. Und da es sich um ein großes Kaliber handelte, wurde der Kopf der Mutter auf dem Sitz praktisch weggesprengt.

Später holte ein Anwohner die Leichen aus dem Auto und vergrub sie in einem Gebüsch. Später exhumierten wir das dann gemeinsam mit der Polizei. Seit fünf Tagen werden kontinuierlich Exhumierungen durchgeführt, weil es unzählige Massengräber gibt.

An vielen ukrainischen Orten blieben nur ältere Menschen zurück, weil sie nicht fliehen konnten Krisztian Elek

Euronews: In den meisten Teilen des Landes ist die unmittelbare Gefahr vorüber. Wie leben die Ukrainer jetzt?

Krisztián Elek: Es gibt ein Dorf, Andriivka, das vollständig vom Erdboden verschluckt worden ist. Es war das Hauptquartier der russischen Artillerie. Die Menschen verstehen nicht, was hier geschieht. Diejenigen, die nirgendwo hin konnten, sind geflohen, nur die älteren Menschen sind übrig geblieben, und sie leben unter höllischen Bedingungen. Es ist furchtbar kalt, es gibt keine Lebensmittel, keinen Strom, keine Heizung, nichts. Aus der Ferne ist es fast unmöglich, sich den Schmerz vorzustellen, den sie durchmachen.

Euronews: Es gibt immer mehr Berichte von Ukrainern, die in Gebiete zurückkehren, aus denen sich die Russen bereits zurückgezogen haben. Haben sie einen Ort, an den sie zurückziehen können?

Krisztián Elek: In Kiew ist es möglich, zurück zu gehen, aber in den Dörfern ist es schwieriger. Die Häuser dort sind praktisch verschwunden. Ich sah eine Frau, die mit ihrem Sohn zurückkam, und als sie sah, dass sie nichts mehr hatten, begann sie auf der Straße zu schluchzen.

Es gab auch jemanden, der die ganze Zeit dort blieb und versuchte, das zu schützen, was ihr gehörte. Sie erlaubte russischen Soldaten, in einem Bunker in ihrem Garten zu wohnen. Trotzdem wurde ihr einmal von den Soldaten gesagt, sie hätten den Befehl, alle Häuser niederzubrennen. Ihres war keine Ausnahme. Sie verbrannten und bombardierten ihr Auto, ihr Haus, alles.

Andererseits befürchten viele, dass die Russen erneut versuchen werden, Kiew einzunehmen. Der ukrainische Geheimdienst glaubt, dass Moskau am 9. Mai, dem Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs, erneut versuchen wird, die Ukraine zu annektieren.

Kinder und Männer wärmen sich am Feuer in einer leeren Tonne Elek Krisztián

Euronews: Wie sicher sind die Gebiete, in denen es keine Kämpfe mehr gibt? Ist es sicher, sich in und um Kiew frei zu bewegen?

Krisztián Elek: Noch nicht. Auf der einen Seite gibt es Saboteure, auf der anderen Seite findet man überall Minen und Granaten. Die Felder sind voller Bomben, aber selbst mitten auf der Straße kann man über eine nicht explodierte Ladung stolpern. Es ist kein Zufall, dass Journalisten kugelsichere Westen tragen müssen. Wir könnten jederzeit auf eine Mine treten.

Ich habe ein Foto, auf dem ein Schwein erschossen wird. Da liegt die Sau mitten auf der Straße. Sie hat niemanden verletzt, sie war nur ein sich bewegendes Wesen. Krisztian Elek Dokumentarfotograf in der Ukraine

Die Journalisten wurden in diesem Krieg nicht verschont. Aber es wird niemand, wirklich nichts verschont. Ich habe ein Foto, auf dem ein Schwein erschossen wird. Da liegt die Sau mitten auf der Straße. Sie hat niemanden verletzt, sie war nur ein sich bewegendes Wesen.

Euronews: 2014 wussten viele russische Soldaten nicht einmal, wohin sie geschickt wurden. Ist es heute anders? Sind die Soldaten den Ukrainern gegenüber feindlich eingestellt?

Krisztián Elek: Es gab einige wenige Soldaten, die hofften, verwundet zu werden, um nach Hause geschickt zu werden, aber viele glaubten, sie kämpften wirklich gegen die Nazis. Sie zogen den jungen Mann auf der Straße völlig nackt aus, um nach Nazi-Tätowierungen zu suchen.

Euronews: In den letzten Tagen wurde viel über das Massaker in Butscha gesprochen. Sie sind vor zwei Tagen von dort zurückgekehrt. Wie ist die Situation in der Stadt jetzt?

Krisztián Elek: Als ich dort ankam, waren die Leichen, von denen alle reden, bereits von der Straße verschwunden. Auf den Höfen waren viele Menschen begraben. Ein Mann starb, nachdem die Russen ihn aus seinem Haus geholt und einfach erschossen hatten. Seine Frau begrub ihn. Sie begann, ihr eigenes Grab neben ihm zu schaufeln, aber sie und ihre Tochter konnten entkommen.

Ein Mann starb, nachdem die Russen ihn aus seinem Haus geholt und einfach erschossen hatten. Seine Frau begrub ihn. Sie begann, ihr eigenes Grab neben ihm zu schaufeln. Krisztian Elek Dokumentarfotograf in der Ukraine

Im Zentrum von Butscha gibt es einen Kindergarten, der praktisch ein russisches Hauptquartier war. Dieser Kindergarten befand sich am Fuße der Wohnblocks, wo die Panzer geparkt waren. Sie schlugen ihr Lager dort auf, weil die Anwohner sie wegen der umliegenden Häuser nicht mit Molotowcocktails bewarfen (die Kinder waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Kindergarten, aber die Ukrainer wollten ihre eigenen Häuser nicht in Brand setzen - Anm. d. Red.).

Nach dem Abzug russischer Truppen Krisztian Elek

Es gibt einen Vorort, in dem die Ukrainer eine russische Kolonne überfallen haben. Von dem Viertel sind nur noch 10-15 ausgebrannte Panzer, Panzer und Lastwagen übrig.

Ich war im Hof der St.-Andreas-Kirche, wo man das Massengrab fand, aus dem Hände und Füße herausragten. Es war ein schrecklicher Anblick. Zu diesem Zeitpunkt konnte die Zahl der Opfer nur geschätzt werden.

Euronews: Wie viele Menschen befanden sich noch in der Stadt? Gibt es eine Chance, dass das Leben jemals wieder normal wird?

Krisztián Elek: Man muss sich Butscha und Irpiny als Vororte vorstellen, 20-25 Kilometer von Kiew entfernt. In den letzten Jahren sind viele junge Menschen weggezogen. Es sind sehr entwickelte, reiche, schöne Gegenden. Es gibt ein paar Fertighäuser, aber die meisten sind neue Einfamilienhäuser.

Wir besuchten eine Straße mit drei oder vier miteinander verbundenen Häusern, deren Zäune von den Russen umgeworfen worden waren, um den Durchgang zu gewährleisten. Sie kochten und feierten dort. Sie horteten eine Menge Alkohol in dem Gebiet. Wir waren im oberen Stockwerk eines der Häuser, im Zimmer eines russischen Offiziers, wo die russische Flagge und sein Fallschirmjägerabzeichen lagen. Vor Ihrem geistigen Auge sehen Sie, dass das Leben dort einmal schön und bunt war.

Und es gibt viele Tiere in der Umgebung, und sie sind alle hungrig. Der Hund traut sich nicht aus dem Keller raus, weil er so viel Angst hat.

Die Russen haben ständig mit ihren Kalaschnikows geschossen, wenn sie betrunken waren, und deshalb sind alle Tiere verängstigt und laufen vor den Menschen weg. Krisztian Elek Dokumentarfotograf in der Ukraine

Wir sammelten die von den russischen Soldaten zurückgelassenen Lebensmittelpakete ein. Es gab Käse, Leberpastete, Speck und dergleichen. Wir haben sie aufgemacht und zum Fressen auf die Straße gelegt.

Tiere in der Ukraine hungern, aber fürchten sich vor den Menschen Krisztian Elek

Euronews: Wie optimistisch sind die Ukrainer jetzt?

Krisztián Elek: Die Ukrainer sind unglaublich optimistisch. Jeder einzelne Bürger ist auf die eine oder andere Weise am Kampf gegen die Russen und am Wiederaufbau beteiligt. Sie versuchen, das Beste aus den Umständen zu machen und glaubten von Anfang an, dass sie diesen Krieg gewinnen werden. Ich bin da weniger zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass sie verlieren werden, aber es wird trotzdem nicht einfach werden. Dieser Krieg wird sich noch sehr lange hinziehen. Nach Angaben des ukrainischen Geheimdienstes werden die Kämpfe im Osten und Süden mit Sicherheit weitergehen, und es könnte einen weiteren Versuch geben, Kiew einzunehmen. Ich habe jetzt Berichte gehört, dass der Krieg mehr als ein Jahr dauern wird.

Euronews: Auch in der ungarischen Presse taucht immer häufiger das Moskauer Narrativ auf, die Ukrainer hätten den Krieg provoziert, es handele sich nur um einen "Freiheitskampf" und nichts sei schwarz oder weiß. Was würden Sie denjenigen sagen, die nicht glauben, dass in der Ukraine Blut vergossen wird?

Krisztián Elek: Ich verstehe, wenn jemand den Medien keinen Glauben schenkt, aber ich denke, er sollte glauben, dass es passiert. Wenn nicht, müssen Sie kommen und es sich ansehen. Nicht aus der Ferne sprechen. Das ist schrecklich. Ich versuche auch nicht, clever zu sein. Aber wenn man am Rande des Massengrabs steht, kann man sich nur schwer vorstellen, dass es sich um Fiktion handelt.