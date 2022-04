🙂 Guten Abend!

💥 Zehntausende in der Ukraine sind ohne Wasser und Strom - und Russland attackiert weiter an mehreren Fronten. Auch die Stadt Mariupol steht wieder unter russischem Beschuss.

🇺🇸 Die Unterstützung Washingtons für Kiew zeigt sich beim Besuch von US-Außenminister Antony Blinken und US-Verteidigungsminister Lloyd Austin.

🇹🇷 Ein politisches Urteil gegen den Kulturmäzen Osman Kavala in Istanbul.

📕 Kennen Sie Katapult-Magazin? Jetzt aus Greifswald für die Ukraine.

🇷🇺 Kein guter Tag für Wladimir Putin: Der russische Präsident war offenbar gar nicht, wo er vorgab zu sein - nämlich bei der Ostermesse in Moskau. Einige sprechen von "Propaganda Fake News".

🌎 Wenn das Geld winkt: Twitter und Elon Musk nähern sich an - trotz anfänglichen Zögerns.

🇪🇺 DIe EU in Brüssel feiert den Wahlsieg von Emmanuel Macron in Frankreich - zugleich hat in Slowenien der rechtspopulistische Regierungschef die Parlamentswahl verloren.

🧸 Haben Sie einen schönen Abend!