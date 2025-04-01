Ukraine-Friedensverhandlungen in der Sackgasse?

Nach Ansicht der deutschen Außenministerin sind die Bemühungen von US-Präsident Donald Trump um einen Waffenstillstand in Russlands Krieg gegen die Ukraine in eine Sackgasse geraten. Ihr chinesischer Amtskollege hält es jedoch für ermutigend, dass die Friedensgespräche zwischen Washington und Moskau weitergehen.

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Bei ihrem unangekündigten Besuch diesen Dienstag in Kyjiw sagte Außenministerin Annalena Baerbock, dass die weitere Unterstützung der Ukraine durch die europäischen Verbündeten "absolut entscheidend" sei, da die Situation zwischen den USA und Russland bezüglich eines Waffenstillstands festgefahren sei. Sie plädierte für Unterstützung "ohne Wenn und Aber".

Gleichzeitig wurde der chinesische Außenminister Wang Yi, der sich zu einem Besuch in Moskau aufhielt, an diesem Dienstag mit den Worten zitiert, dass bei dem Versuch Washingtons, die russische Invasion nach mehr als drei Jahren in vollem Umfang zu stoppen, "gewisse Ergebnisse erzielt" worden seien.

In einem Interview mit der staatlichen russischen Nachrichtenagentur RIA Novosti sagte Wang, Peking unterstütze das Ziel eines "fairen, langfristigen und verbindlichen Friedensabkommens, das für alle beteiligten Parteien akzeptabel ist". Wang traf an diesem Dienstag den russischen Außenminister Sergej Lawrow in Moskau. Nach Angaben von Kremlsprecher Dmitri Peskow bereitet auch Präsident Wladimir Putin ein Treffen mit Wang vor.

Kein Ende in Sicht

Am Sonntag schimpfte Trump über seine russischen und ukrainischen Amtskollegen Putin und Selenskyj und brachte seine Frustration über die anhaltenden Kämpfe in einem Krieg zum Ausdruck, den er einst binnen 24 Stunden beenden wollte.

Trump betonte, dass bei den Verhandlungen, die seine Regierung führt, Fortschritte erzielt würden, bekräftigte aber auch, dass er weitere Sanktionen gegen Moskau wegen der jüngsten Angriffe in Erwägung ziehen werde. Außerdem warf er Wolodymyr Selenskyj vor, dieser wolle sich aus einem Abkommen mit den USA über den Zugang zu den Bodenschätzen der Ukraine zurückziehen.

Putin hat Trumps Vorschlag für eine sofortige 30-tägige Kriegspause abgelehnt. Ein teilweiser Waffenstillstand im Schwarzen Meer, der eine sicherere zivile Schifffahrt ermöglichen würde, wurde durch die von den Kreml-Unterhändlern gestellten Bedingungen zunichtegemacht.

Nach Angaben des Institute for the Study of War, einer in Washington ansässigen Denkfabrik, hält Russland eine Vereinbarung über das Schwarze Meer in der Schwebe, um "die Bemühungen um einen allgemeinen Waffenstillstand zu verzögern und dem Westen zusätzliche Zugeständnisse abzuringen".

Putin hat betont, dass Russland ein umfassendes Abkommen anstrebe, welches eine dauerhafte Lösung gewährleistet, aber die Ukraine lehnt seine Forderungen nach territorialen Zugeständnissen und Einschränkungen der ukrainischen Außenbeziehungen entschieden ab.

Aus ukrainischer Sicht stellt Putin in den Gesprächen zudem absichtlich maximalistische Forderungen, um eine tatsächliche Einigung zu verzögern.

Derweil geht die Offensive weiter. Die russischen Streitkräfte versuchten, weiter im Osten der Ukraine vorzudringen. Beobachtern zufolge bereitet Russland eine groß angelegte Frühjahrskampagne entlang der rund 1.000 Kilometer langen Front vor.

Nach Angaben der ukrainischen Behörden hat Russland am Montagabend zum ersten Mal seit mehr als fünf Monaten keine Shahed-Drohnen auf ukrainische Ziele abgefeuert. Andrij Kowalenko, Leiter der Abteilung für Desinformationsbekämpfung des ukrainischen Sicherheitsrates, warnte jedoch, dass es keine Anzeichen für eine Änderung der russischen Strategie gebe. "Im Moment bedeutet das nichts", schrieb er auf Telegram.