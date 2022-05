🙂 Guten Abend!

🌍 Ziemlich erstaunliche Bilder von CDU-Chef Friedrich Merz in der Ukraine - das Gespräch mit Präsident Wolodymyr Selenskyj hat eine Stunde gedauert. Und Merz hat den Kiewer Vorort Irpin besucht, in dem viele Menschen getötet und viele Gebäude zerstört wurden.

💥 Russischen Truppen ist es offenbar gelungen, der Ukraine den Nachschub aus Rumänien für Odessa abzuschneiden. Und auf Mariupol sind bisher nur wenige Zivilisten evakuiert worden, die von schrecklichen Szenen in der Stadt berichten.

🇷🇺 Nach und nach verschwindet die Pressefreiheit aus Russland - das ist nicht unser Urteil, sondern das von unabhängigen Beobachtern.

😷 Ist Covid-19 in Europa nun vorbei oder nicht? Und was gilt es zu tun?

⚽️ Gelbe U-Boote oder Königliche - diese Klubs können die Champions League noch gewinnen.

🚢 5 Jahre Elbphilhamonie sollten in Hamburg mit einer Drohnen-Show gefeiert werden. Doch es gab ein Problem mit dem Spektakel.

🦋 Wir wünschen Ihnen einen eine gute Zeit! Jeden Abend verschicken wir einen Newsletter auf Telegram - unter @euronewsde