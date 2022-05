Ukraine-Krieg Tag 76 - Baerbock vor Ort: Euronews am Abend 10.05.22

🙂 Guten Abend!

🇺🇦 Die Außenministerin Annalena Baerbock als erstes Mitglied der deutschen Regierung seit Kriegsbeginn in der Ukraine - auch in Butscha.Sie sagte, Deutschland wolle "die europäische, freie Ukraine weiter unterstützen: Humanitär, finanziell, wirtschaftlich, technologisch, politisch und in Energiefragen." Ukrainischer Soldaten sollen für die Panzerhaubitze 2000 ausgebildet werden, die die Niederlande und Deutschland an die Ukraine liefern wollen.

💥 Russland hatte nur einen "Schönwetterplan" für den Krieg in der Ukraine. An Tag 76 sieht die Lage so aus... Einige fragen auch schon, ab wann der Krieg für Russland als verloren gelten sollte.

🇷🇺🇺🇦 5 Theorien, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden könnte.

✈️ Überflugverbote, Sanktionen: So beeinflusst der Krieg in der Ukraine das Reisen...

👑 Traditionelle Rede in London: Prinz Charles statt der Queen.

⬅️ Und Diktatorensohn "Bongbong" Marcos hat die Wahl in den Philippinen gewonnen.

☀️ Ihnen eine gute Zeit!

