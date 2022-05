Wichtigste Wahl 2022 in Deutschland: NRW stimmt über neuen Landtag ab

In Nordrhein-Westfalen wird heute ein neuer Landtag gewàhlt. Die Wahl gilt als die wichtigste des Jahres in Deutschland. Mehr als 13 Millionen Stimmberechtigte sind im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland zur Wahl aufgerufen.

In Nordrhein-Westfalen lebt mehr als ein Fünftel der deutschen Bevölkerung, Landtagswahlen dort werden deshalb gerne auch als "kleine Bundestagswahl" bezeichnet. Von der Wahl werden wichtige bundespolitische Signale erwartet.

Umfragen sehen die Christdemokraten von Ministerpräsident Hendrik Wüst knapp vorne. Ihr Vorsprung vor den oppositionellen Sozialdemokraten mit Spitzenkandidat Thomas Kutschaty betrug aber nur wenige Prozentpunkte.

Die seit 2017 in Düsseldorf regierende christlich-liberale Koalition aus CDU und FDP hätte laut diesen Umfragen keine Mehrheit mehr. Je nach Wahlausgang könnte es daher künftig auch ein Dreierbündnis in Nordrhein-Westfalen geben. Drittstärkste Kraft sind in den Umfragen die Grünen vor den Liberalen (FDP) und der rechtspopulistischen AfD.