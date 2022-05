Menschenrechtsaktivistinnen und feministische Gruppen haben in Mexiko-Stadt gegen die zahlreichen Ermordungen von Frauen im Land protestiert. Die Anwesenden trugen schwarze Schleier und hielten pinkfarbene Kreuze in die Höhe, auf denen das Wort "Gerechtigkeit" zu lesen war. Indira Sandoval, eine mexikanische Aktivistin, las eine feministische Version des "Vaterunser".

"Sie haben uns unserer Sicherheit beraubt. Wir können nicht mehr auf die Straße oder auf eine Party gehen, ohne Angst zu haben, dass uns jemand betrunken macht und vergewaltigt - das weniger schlimme Szenario", sagte die feministische Aktivistin Candelaria.

Die Frauen zogen zum Regierungssitz, wo sie erneut das abgewandelte Gebet vortrugen.

Am Ende der Demonstration befestigten sie ihre rosa Kreuze am Zaun des Gebäudes. Offiziellen Zahlen zufolge werden pro Tag elf Frauen in Mexiko getötet. Straftaten, die in den meisten Fällen nicht weiterverfolgt, geschweige denn geahndet werden.