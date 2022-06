🙂Hallo!

🇺🇦🇷🇺 Russland kontrolliert jetzt 20 Prozent des Gebiets der Ukraine. Das hat Präsident Selenskyj erklärt - in seiner digital übertragenen Rede an der Parlament in Luxemburg.

💥Und wie viele Menschen sind im Krieg getötet oder verschleppt worden?

🇩🇰 Dänemark sagt JA zur Teilnahme an der gemeinsamen Verteidigungspolitik in Europa - mit überwältigender Mehrheit. Das ist das Ergebnis der Volksabstimmung.

🇹🇷 Warum die Türkei nicht mehr Turkey genannt werden will - und einen Antrag bei der UNO eingereicht hat.

🌱 Klimawandel, Artensterben, Vermüllung - darum geht es in den kommenden Tagen bei einem Gipfeltreffen in Stockholm.

🍫Warum auf Twitter über Kitkatgate debattiert wird. Und was das mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu tun hat.

Neues von den in Paraguay verschwundenen Kindern.

👑 Gut gelaunt und noch besser beieinander: So feiert die Queen ihr Thronjubiläum. Die Monarchin zeigt sich auf dem Balkon mit ihrer Familie - Urenkel Prinz Louis findet es offenbar irgendwie zu laut bei Trooping the Colours.

