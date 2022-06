83 Jähriger Japaner überquert einhand den Pazifik

Der japanische Meeresabenteurer Horie Kenichi ist der älteste Mensch, der den Pazifischen Ozean im Alleingang und ohne Unterbrechung mit einem Segelboot überquert hat.

Der 83-jährige Horie überquerte die Ziellinie im Kii-Kanal zwischen den westjapanischen Präfekturen Wakayama und Tokushima am Samstag um 2:39 Uhr morgens. Ende März war er in San Francisco an der US-Westküste gestartet.

Vor sechzig Jahren segelte er mit einer Yacht von Japan nach San Francisco und war damit der erste Mensch, der den Pazifik allein und ohne Hafenaufenthalt überquerte. Diesmal nahm er die umgekehrte Route.

Auf seiner 69 Tage dauernden Reise legte er rund 8 500 Kilometer zurück. Er brach den bisherigen Altersrekord um mehr als 10 Jahre.