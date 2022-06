Mehr als 250 Tote durch starkes Erdbeben in Afghanistan

Das ganze Ausmaß der Katastrophe wird erst nach und nach sichtbar.

Durch ein schweres Erdbeben in der Provinz Paktika sind in Afghanistan offiziellen Angaben zufolge mindestens 255 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 150 weitere wurden in der Region südlich der Hauptstadt verletzt.

Die Menschen wurden im Schlaf von dem Erdbeben überrascht, das bis nach Indien spürbar war.

Das Beben hatte eine Stärke von 6,3 und es gab Nachbeben der Stärke 4,5.

Laut der staatlichen afghanischen Nachrichtenagentur Bakhtar wurden Rettungsteams mit Hubschraubern in das betroffene Gebiet geflogen.

Im Internet verbreiten Journalisten aus Pakistan und Aktivisten aus Afghanistan erste Bilder, die offenbar durch das Erdbeben zerstörte Gebäude zeigen.

Katastrophe trifft eine leidende Bevölkerung

Seit die radikalislamischen Taliban im August vergangenen Jahres die Herrschaft in Kabul an sich gerissen haben, ist Afghanistan international isoliert. Die im Land stationierten ausländischen Truppen haben sich zurückgezogen - Hilfsorganisationen haben Probleme, die Bedürftigen zu unterstützen.

Die Wirtschaft des Landes ist seit der Übernahme der Herrschaft durch die Taliban weitgehend zusammengebrochen.

Die Provinz Paktika liegt an der Grenze zu Pakistan.