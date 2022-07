Bulgarien vor Neuwahlen: Regierungspartei gibt Mandat zurück

In Bulgarien hat die liberale Partei "Wir setzen den Wandel fort" ihr Regierungsmandat zurückgegeben. Damit droht die Koalition zu scheitern, was Neuwahlen zur Folge hätte - die vierten in mehr als einem Jahr.

Der stellvertretende Ministerpräsident des Landes, Assen Wassilew, erklärte, seine Partei habe nicht die nötige Unterstützung gefunden, um eine Mehrheit von 121 Sitzen im Parlament für die Wahl eines Kabinetts zu erreichen.