Belugawal aus der Seine beim Transport ans Meer verendet

Sechs Stunden Mühe und Geduld brauchte es, um in Frankreich einen in der Seine festsitzenden Belugawal zu befreien.

Mehr als eine Woche lang war er in einer Schleuse der Seine gefangen. Das 800 kg schwere Säugetier wurde mit Hilfe eines riesigen Netzes von einem Kran angehoben und sollte zu dem französischen Hafen Ouistreham in der Normandie gebracht werden. Mehr als 60 Experten und Helfer waren an der Rettung beteiligt.

Doch der Belugawal starb während des Transports. Er musste eingeschläfert werden, wie die Präfektur des Departements in der Normandie mitteilte.

"Trotz einer beispiellosen Rettungsaktion für den Belugawal haben wir die traurige Pflicht, Ihnen den Tod des Wals mitzuteilen", so die Präfektur von Calvados auf Twitter.

Veterinäre hatten den abgemagerten Wal untersucht und zunächst auf die Ergebnisse der Blut- und Ultraschalluntersuchungen gewartet, hieß es von Behördenseite in Saint-Pierre-la Garenne im Département Eure. Das Männchen wies mehrere Wunden auf. Das Tier war bereits vor dem riskanten Transport sehr schwach.

