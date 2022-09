Dänemark: Fans des Stand-Up-Paddling wetteifern um Europameister-Titel

Stand-up-Paddling ist eine der angesagtesten Sportarten in Europa - allerdings steckt der Kontinent, was Wettbewerbe in dieser Sportart angeht, noch in den Kinderschuhen.

Die seichten Gewässer vor Dänemarks Westküste bieten die idealen Voraussetzungen für den Wettstreit - in Hvide Sande, einer kleinen Stadt mit knapp dreitausend Einwohnern, findet in dieser Woche die vierte Auflage der Europameisterschaften mit über 200 Teilnehmenden aus 16 Ländern statt.

In den Disziplinen Surf-, Sprint-, Technik- und Langstreckenrennen können sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Erstmals gab es auch eine Juniorenkategorie, in der die Deutsche Josephina Karst als Viertbeste abschnitt.

Neben dem Wettstreit wird auch das Thema Nachhaltigkeit groß geschrieben - Strandsäuberungsaktionen sind Teil des Programms.

Und in punkto Medaillen setzen die Stand-Up-Paddler ein Zeichen - ihre Medaillen werden aus angespültem und recyceltem Plastikmüll gefertigt.

Die Europameisterschaften im Stand-Up-Paddling dauern noch bis zu diesem Sonntag.