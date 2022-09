Auch Thomas Tuchel muss gehen: FC Chelsea stellt den deutschen Trainer frei

Chelsea gab am Mittwoch die Entlassung seines deutschen Trainers Thomas Tuchel bekannt, einen Tag nach der demütigenden Niederlage gegen Dinamo Zagreb (0:1) in der Champions League.

"Ich bin sauer auf mich selbst, ich bin sauer über unsere Leistung. Ich habe das nicht kommen sehen", hatte der 49-Jährige nach der überraschenden Pleite Londoner bei Dinamo Zagreb. gesagt. "Wir sind klar nicht da, wo wir sein müssen und können. Also liegt es an mir, liegt es an uns, wir müssen Lösungen finden."

Auch in der englischen Premier League ist Chelsea durchwachsen in die Saison gestartet und hat nach sechs Spieltagen schon zwei Niederlagen auf dem Konto.

Tuchel, der im Januar 2021 auf die Londoner Trainerbank kam, hatte vier Monate später mit Chelsea, das derzeit auf dem sechsten Platz der Premier League liegt und im Mai mit dem Einstieg eines Investorenkonsortiums unter der Führung des amerikanischen Geschäftsmannes Todd Boehly den Besitzer gewechselt hatte, die Königsklasse gewonnen.